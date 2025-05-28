Керівник техногіганта заявив, що Apple втрачає креативність і розкрив, яким буде майбутнє смартфонів
Генеральний директор британської технологічної компанії Nothing Technology Карл Пей заявив, що сьогоднішня Apple - це нудна корпорація, яка втратила креативність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт 9to5Mac.
Apple втратила креатив
В інтерв'ю Wired Карл Пей зізнався, що колись Apple була для нього джерелом натхнення - особливо в епоху першого iPod і iPhone. Але, за його словами, сьогоднішня Apple вже не та.
"Особисто мене дуже надихала Apple, коли я був молодшим - перший iPod, перший iPhone. Саме тому я опинився в цій індустрії. Але тепер ті компанії, що колись були креативними, стали великими, корпоративними і втратили натхнення. Вони більше не цікаві молодому поколінню", - зазначив Пей.
Особливо він розкритикував проект Apple Intelligence, назвавши його розчаруванням.
"Apple сьогодні зовсім інша. Минулого року вони представили Apple Intelligence, зробивши з цього масштабну презентацію. А тепер, рік потому, по суті, ми бачимо лише згенеровані емодзі. Це робить споживачів скептичними", - наголосив він.
Карл Пей у 2019 році (фото: Wikimedia)
Майбутнє смартфонів стоїть за одним "розумним" додатком
Незважаючи на критику на адресу Apple, сам Пей - великий прихильник штучного інтелекту. Він упевнений, що в найближчому майбутньому смартфони зміняться радикально.
На його думку, через 7-10 років смартфон складатиметься лише з одного додатка - операційної системи, яка повністю підлаштовується під користувача.
"Я вірю, що в майбутньому у смартфона буде тільки один додаток - це буде ОС. Вона буде добре знати свого користувача і буде оптимізована конкретно під нього", - пояснив він.
Наступним етапом, упевнений Пей, стане автоматизація.
Він вважає, що система знатиме нас, нашу ситуацію, час, місце розташування і графік. Вона також пропонуватиме, що нам потрібно зробити, а потім автоматично виконуватиме це. Таким чином, смартфон стане проактивним агентом, який діє за вас.
Однак Пей визнає, що така концепція поки що занадто радикальна, і користувачі до неї не готові.
"Якщо просто зараз ми скажемо, що прибрали всі додатки зі смартфона, ніхто його не купить. Тому потрібно рухатися поступово - випускати поетапно, збирати відгуки, вдосконалювати. Ми могли б прискоритися, але важливо пройти цей шлях разом із користувачем", - заявив він.
За його оцінкою, на реалізацію такого підходу знадобиться від 7 до 10 років.
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