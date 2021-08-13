Керчь снова ушла под воду из-за мощных ливней: что происходит в затопленном городе (видео, фото)

При этом метеорологи предупреждают о вероятности усиления осадков.

Так, возможен разлив реки Мелик-Чесме и дальнейшие подтопления.

После ночного дождя центральные улицы Керчи были залиты водой, движение по ним перекрыто. Трамваи сегодня не пустили, а некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить, передает "Storm Video News".

Жителей город перед начало эвакуации призвали собрать документы, лекарства и запастись едой.

Видео: наводнение в Керчи 13 августа

Жителям Керчи сообщили, чтобы они готовились к возможной эвакуации: собрали документы, лекарства и запас еды.

Как говорится в Telegram-канале "Крыминформ", аэромобильная группировка МЧС в Керчи проводит дополнительную расчистку ливневых систем русла реки Мелик-Чесме. В этой работе задействованы 50 человек.

В некоторых местах устанавливают дамбы из мешков с песком. А кое-где приходится ломать набережную, чтобы воде было проще уходить.

Также сообщается, что в зоне возможного подтопления в Керчи сейчас находятся около 40 жилых домов.

Видео: в затопленной из-за дождей Керчи воду пытаются вернуть в русло реки 13 августа

Жители Керчи сообщают об ухудшении погодных условий, и осадки не прекращаются.

Появились фото из города, залитого водой. Кадры последствий подтопления опубликованы на "Крым.Реалии".

Отмечается, что больше всего досталось центральному району Керчи, который наиболее подвержен затоплениям, как и произошло в случае последнего подтопления.

Наводнение в Керчи 13 августа (фото: ТАСС / krymr.com)