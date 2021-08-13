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Жителей Керчи начали эвакуировать из мест подтопления

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Керчь, Пятница 13 августа 2021 16:59
Жителей Керчи начали эвакуировать из мест подтопления Фото: жителей Керчи начали эвакуировать из мест подтопления (facebook.com/mchscrimea)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти Крыма заявили о начале эвакуации жителей Керчи из зон подтопления. Первых десять человек уже доставили в пункт временного размещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Эвакуированы первые десять керчан. Размещены на Войкова, 30", - говорится в сообщении.

По информации так называемых "властей" Крыма, четверо из десяти эвакуированных - дети. Они размещены в детской школе искусств, решается вопрос о расселении в отеле.

Указано, что в общей сложности было развернуто 26 пунктов временного размещения, которые могут вмещать до 8 410 человек.

Напомним, в оккупированном Крыму прошли сильные дожди, в результате чего был затоплен город Керчь.

В частности, подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто, а некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить.

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