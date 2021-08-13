Наводнения в Крыму: погибли два человека
Фото: Крым накрыло наводнение (Crimea.news)
В Крыму идут сильные ливни, в результате которых образовалось наводнение. "Власти" сообщили о жертвах непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
"Власти" в Крыму сообщили, что в июне-июле погибли два человека, один пропал без вести, еще более 4 тысяч пострадали в результате подтоплений в Крыму.
Как сообщает "Крым. Реалии", жителей полуострова призывают быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, медикаментами и сложить вещи первой необходимости.
Напомним, в оккупированном Крыму прошли сильные дожди. В результате непогоды затопило город Керчь.