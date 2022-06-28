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Кембриджский университет станет доступнее для украинских беженцев: что известно

Фото: Кембриджский университет (edukation.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Один из старейших и известнейших в Великобритании высших учебных заведений - Кембриджский университет - предоставит помощь беженцам из Украины.

Был запущен пакет поддержки для украинских студентов и ученых, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены оставить родные дома и уехать в Британию.

Об этом передали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

Как отметил проректор Кембриджского университета Стивен Туп, данная инициатива была разработана в партнерстве с украинскими вузами и Кабмином.

"С начала вторжения университет сотрудничает с лидерами образования в Украине, чтобы поддержать ученых и студентов, чья жизнь была разорвана гуманитарной трагедией", - рассказал профессор Туп.

Так, в Кембриджском университете для украинских студентов-беженцев сразу открыли онлайн-ресурсы, а сейчас запускают всеобъемлющий пакет поддержки.

"Наше сообщество готово делать все возможное, чтобы поддержать Украину в условиях войны", - добавил проректор.

Как рассказали в МОН Украины, фонд помощи пострадавшим студентам, которые сейчас учатся в Кембридже, уже оказывает помощь, а в рамках нового пакета поддержки готовятся планы по увеличению возможностей для обучения эвакуированных украинских соискателей высшего образования.

Кембриджский университет помогает украинцам (фото: unsplash.com)

Кембриджский университет, основанный в 1209 году, входит в пятерку самых престижных учебных заведений в мире. В нем учатся более 25 тысяч студентов. ВУЗ состоит из центральной администрации и 31 колледжа. С 2006 года в Кембридже на кафедре появился курс изучения украинского языка и литературы.

С начала полномасштабного нападения России на Украину Кембриджский университет активно принимает украинских беженцев. Студенты, сотрудники и жители Кембриджа выступили с многочисленными инициативами в поддержку украинцев, которые прибывают в Британию самостоятельно, или по программе Homes for Ukraine.

В этом вузе основали волонтерскую инициативу Cambridge4Ukraine, и на сайте собрали полезную информацию для людей, которые намерены принять у себя и поддержать украинских беженцев, а также ресурс, в том числе, связывает прибывших украинцев с потенциальными работодателями, собирает средства на библиотеку для украинцев.

Другая организация энтузиастов Кембриджа запустила "Украинскую горячую линию для гостей и хозяев", чтобы упростить общение между украинскими беженцами и принимающими их семьями.

К слову, и другой самый престижный университет Британии, да и всего мира - Оксфорд, тоже готовит гранты, жилье и стипендии для украинцев.

Напомним также, на днях правительство Украины дало рекомендации по началу учебного года в школах и университетах.

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