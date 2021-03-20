Кефир перед сном пить нельзя: врач дала исчерпывающее объяснение

Кефир считается низкокалорийным продуктом, но пить его можно не всем в любое время суток. О кисломолочных продуктах по вечерам стоит забыть тем, у кого есть гастрит или излишнее газообразование. Ночью все процессы в организме замедляются, в том числе и пищеварительные.

Поэтому людям с проблемами ЖКТ вечерний стакан кефира может обернуться неприятными последствиями утром. Такая порция кисломолочного продукта разрешена только людям без проблем с желудком.

Кроме того, кефир может негативно повлиять на организм людей, которые склонны к частым головным болям и мигреням. В таком продукте много белка, на усвоение которого потребуется много времени и организм не успеет восстановиться за ночь.

Не стоит употреблять на ночь кефир и тем, кто накануне много тренировался и чувствует, что мышцы дадут о себе знать. Основная причина – большое количество белка.

"Кисломолочные продукты – кефир, простокваша, ряженка, ацидофилин, сметана, творог, йогурт – не рекомендуется употреблять в пищу перед сном. Они могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике, то, естественно, отразится на работе пищеварительной системы. Вместо того чтобы отдыхать, организм будет решать другие задачи, а это отразится на качестве сна. Необязательно будет бессонница, но возможна беспокойная ночь или организм просто не успеет полноценно восстановить силы", - объяснила врач-эндокринолог Светлана Макарова.

Она добавила, что для проверки, какие напитки можно пить, а какие могут взывать увеличение веса или другие осложнения – стоит сдать тест на пищевую непереносимость.