Кефір перед сном пити не можна: лікар дала вичерпне пояснення

Кефір вважається низькокалорійним продуктом, але пити його можна не всім у будь-який час доби. Про кисломолочні продукти вечорами варто забути тим, у кого є гастрит або зайве газоутворення. Вночі всі процеси в організмі сповільнюються, в тому числі й травлення.

Тому людям з проблемами ШКТ вечірня склянка кефіру може обернутися неприємними наслідками вранці. Така порція кисломолочного продукту дозволена тільки людям без проблем зі шлунком.

Крім того, кефір може негативно вплинути на організм людей, які схильні до частих головних болів і мігрені. У такому продукті багато білка, на засвоєння якого буде потрібно багато часу й організм не встигне відновитися за ніч.

Не варто вживати на ніч кефір і тим, хто напередодні багато тренувався і відчуває, що м'язи дадуть про себе знати. Основна причина – велика кількість білка.

"Кисломолочні продукти – кефір, кисле молоко, ряжанка, ацидофілін, сметана, сир, йогурт – не рекомендується вживати в їжу перед сном. Вони можуть спровокувати процес бродіння в кишечнику, то, природно, позначиться на роботі травної системи. Замість того щоб відпочивати, організм буде вирішувати інші завдання, а це позначиться на якості сну. Необов'язково буде безсоння, але можлива неспокійна ніч або організм просто не встигне повноцінно відновити сили", - пояснила лікар-ендокринолог Світлана Макарова.

Вона додала, що для перевірки, які напої можна пити, а які можуть викликати збільшення ваги або інші ускладнення – варто здати тест на харчову непереносимість.