Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть

Квашеная капуста считается очень полезным продуктом, особенно зимой. В ней содержится много питательных веществ и витаминов – С, группы В, калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий. Диетологи утверждают, что квашеная капуста полезна не для всех людей и некоторым ее нужно есть осторожно или совсем исключить из рациона.

О том, кому квашеную капусту нужно употреблять с ограничениями, а кому и вовсе исключить из рациона, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в комментарии для РИА Новости.

Такая капуста очень опасна для людей с гипертонией и болезнями солевого обмена. В квашеной капусте много соли и это может вызвать отеки и повышение артериального давления.

Полностью исключить квашеную капусту нужно при болезнях кишечника, особенно при энтероколите. Клетчатка может стать причиной вздутия живота и метеоризма, и даже вызвать обострение. Также она опасна при панкреатите (воспалении поджелудочной железы). Для таких людей капуста в сыром виде запрещена, а вот в вареном или тушеном виде – можно, но не более 100 г в день.

Кроме того, врач не рекомендует квашеную капусту тем, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и маленьким детям до двух лет, так как грубые волокна делают такое блюдо трудно перевариваемым.

Специалист отметила, что даже здоровым людям не стоит злоупотреблять квашеной капустой и есть также и другие продукты. А вот кормящим мамам стоит воздержаться от любых солений.