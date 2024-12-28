5 напоїв, які варто обирати для святкування Нового року
На святковий новорічний стіл варто обирати лише ті напої та продукти, які не будуть завдавати шкоди здоров'ю. Нутриціолог назвала 5 напоїв, які підійдуть для святкового застілля, серед яких і алкогольні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
Комбуча
За словами експерта, такий напій чудово замінює шампанське для новорічного столу, адже теж із бульбашками. Також це ферментований продукт (містить пробіотики) і відносно має небагато цукру.
Однак, важливо знати, що при надлишковому споживанні може викликати дискомфорт та здуття. Необхідно обережно споживати при деяких захворюваннях ШКТ.
Колд чай
До плюсів такого чаю нутриціолог віднесла:
- можна використовувати, як альтернативу сокам та іншим високовуглеводним напоям за святковим столом
- підвищує концентрацію
- збагачений антиоксидантами та вітаміном С
- при деякому способі приготування теж можна вважати ферментований продуктом
Колд чай має також і шкоду для організму - споживанні з деякими продуктами може знижувати їх засвоюваність і інколи може викликати печію.
Лимонад
Напій здатен підвищувати засвоювання білків, тому пасуватиме "святковим стравам", таким як: запечена індичка, мʼясний рулет та інше.
До того ж лимонад може покращувати травлення, гарно втамовує спрагу та охолоджує.
Потрібно обережно споживати при деяких проблемах з ШКТ, адже інколи може викликати підвищене здуття.
Какао
Какао багатий на антиоксиданти, покращує настрій завдяки теоброміну та є чудовим джерелом магнію і заліза. Має невеликий вміст кофеїну, тому бадьорить організм без відчуття тривоги.
Крім того, містить високий вміст цукру в магазинних варіантах, багато насичених жирів з молоком та вершки.
Не рекомендується споживати при проблемах із серцем через стимулюючі речовини.
Глінтвейн
Такий напій має:
- зігріваючий ефект, підходить для холодної пори року
- містить корисні спеції, як-от корицю та гвоздику
- може знижувати рівень стресу завдяки теплу та аромату
- є безалкогольні альтернативи
До мінусів відносять:
- містить алкоголь, тому безпечної дози не існує
- високий вміст цукру при додаванні солодких соків
- надає швидкий ефект спʼяніння через температуру та цукри
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