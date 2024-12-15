Яке вино найдорожче у світі? Одна пляшка коштує півмільйона доларів!

Найдорожчою пляшкою вина у світі вважається Romanée-Conti 1945. Пляшка цього вина була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордні 558 000 доларів США, ставши символом виноробної еліти та витонченості.

Romanée-Conti 1945 - це не просто вино, а рідкісний скарб, що походить із серця Бургундії, Франція. Це вино виготовлене із винограду, який вирощували на невеликій виноградній ділянці площею лише 1,8 гектара.

Урожай 1945 року був останнім перед тим, як виноградники були пересаджені через ураження філоксерою, що додає йому унікальності.

Його смак описують як надзвичайно насичений, з нотками чорної вишні, землі та спецій, які гармонійно розвиваються з кожним ковтком. Лише 600 пляшок цього року були виготовлені, що пояснює його рідкісність і високу ціну.

Рекордна пляшка була продана у 2018 році на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за 558 000 доларів США, перевершивши всі очікування.

Також ще одна пляшка цього ж року була продана того ж дня за 496 000 доларів США, що підтверджує вражаючу популярність Romanée-Conti 1945 серед колекціонерів.

Пляшка Romanée-Conti 1945, продана за рекордні 558 000 доларів США на аукціоні Sotheby's у 2018 році, походила з особистої колекції Роберта Друена (Robert Drouhin).

Роберт Друен був колишнім керівником відомого бургундського винного дому Джозефа Друена. Після продажу на аукціоні інформація про нового власника пляшки не була розголошена

Цікаві факти: