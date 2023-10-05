Яке церковне та народне свято 5 жовтня: що категорично не можна робити, у кого День ангела

18 жовтня 2023 року православні за новим церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Харитини Амісійської. У народі цей день називали Харитининим.
Про те, що можна і не можна робити сьогодні, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.
Цього дня завжди було заведено займатися рукоділлям та творчістю. Наші пращури говорили: "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", адже мучениця вважається покровителькою швачок і ткачих. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою.
Нитка, виткана сьогодні, вважалася священною. Обов'язково таку нитку потрібно зав'язати на три вузли на ліве зап'ястя, щоб захиститися від проблем та пристріту. Першу спрядену нитку одягали на руку дітям, щоб захистити їх від поганого ока.
Поки ткали, обов'язково співали, спілкувалися, видавали один одному "секретики". Нерідко на такі вечорниці заглядали молоді люди, придивлялися до наречених.
Обов'язково потрібно до цієї дати завершити всі справи, що почалися раніше. Крім того, якщо у вас накопичилися борги, їх слід віддати.
Олексій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Філіпп, Харітіна, Олександр, Гавриїл, Григорій.
До речі, раніше ми писали про те, які важливі свята ми відзначатимемо у жовтні 2023 року.
А ще розповідали про те, які дні у жовтні будуть вдалими, а які небезпечні.