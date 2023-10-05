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Какой церковный и народный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, у кого День ангела

Какой церковный праздник 5 октября (freepik.com)
Автор: Styler

18 октября 2023 года православные по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины Амиссийской. В народе день называется Харитининым.

О том, что можно и нельзя делать сегодня кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.

Традиции этого дня от наших предков

В этот день всегда было принято заниматься рукоделием и творчеством. Наши предки говорили "Харитина ткала и пряла - весь дом одевала", ведь мученица считается покровительницей швей и ткачих. А вот уклоняться от этой работы считалось плохой приметой.

Нить, сотканную сегодня, считали священной. Обязательно такую нить нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от проблем и сглаза. Первую спряденную нить надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.

Пока ткали, обязательно пели, общались, выдавали друг другу "секретики". Нередко на такие вечерницы заглядывали молодые люди, присматривались к невестам.

Обязательно нужно до этой даты завершить все начавшиеся ранее дела. Кроме того, если у вас скопились долги, их следует отдать.

Главные приметы 5 октября

Приметы на Харитины

  • Если нет ветра на Харитины, то скоро ударят морозы.
  • Если птицы дружно улетают на юг, зима будет холодной.
  • Когда после восхода солнца туман исчез, то день будет солнечным.
  • Если к этому дню снег не выпал, зима будет поздней.
  • Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.

Что нельзя категорически делать в эту дату

  • Надевать новую одежду, особенно на важную встречу, переезжать на новое место.
  • Оставлять дела незавершенными – обязательно нужно доводить все дела до конца, или перевести начинания на другой день.
  • Так же нельзя начинать новые отношения – ничего хорошего из этого не выйдет.
  • Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные посиделки.

Кто сегодня отмечает именины:

Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.

 

Кстати, ранее мы писали о том, какие важные праздники мы будем отмечать в октябре 2023.

А еще рассказывали о том, какие дни в октябре будут удачными, а какие опасными.

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