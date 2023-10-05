Какой церковный и народный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, у кого День ангела

Традиции этого дня от наших предков

В этот день всегда было принято заниматься рукоделием и творчеством. Наши предки говорили "Харитина ткала и пряла - весь дом одевала", ведь мученица считается покровительницей швей и ткачих. А вот уклоняться от этой работы считалось плохой приметой.

Нить, сотканную сегодня, считали священной. Обязательно такую нить нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от проблем и сглаза. Первую спряденную нить надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.

Пока ткали, обязательно пели, общались, выдавали друг другу "секретики". Нередко на такие вечерницы заглядывали молодые люди, присматривались к невестам.

Обязательно нужно до этой даты завершить все начавшиеся ранее дела. Кроме того, если у вас скопились долги, их следует отдать.

Главные приметы 5 октября

Приметы на Харитины

Если нет ветра на Харитины, то скоро ударят морозы.

Если птицы дружно улетают на юг, зима будет холодной.

Когда после восхода солнца туман исчез, то день будет солнечным.

Если к этому дню снег не выпал, зима будет поздней.

Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.

Что нельзя категорически делать в эту дату

Надевать новую одежду, особенно на важную встречу, переезжать на новое место.

Оставлять дела незавершенными – обязательно нужно доводить все дела до конца, или перевести начинания на другой день.

Так же нельзя начинать новые отношения – ничего хорошего из этого не выйдет.

Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные посиделки.

Кто сегодня отмечает именины:

Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.