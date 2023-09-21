Яке церковне та народне свято 21 вересня: найголовніші заборони дня, у кого день ангела

21 вересня за новим церковним календарем, на який перейшла Україна, - день пам'яті апостола від сімдесяти Кодратів.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святий Кодрат був одним із сімдесяти апостолів, які несли слово Боже людям і спрямовували їх на шлях істинної віри. Якось він був жорстоко побитий натовпом язичників. Кодрат вижив дивом, але був кинутий в ув'язнення, де помер з голоду.
В 126 апостол написав апологію, захищаючи свої переконання, і представив її імператору Адріану. Під враженням промови Кодрата, правитель видав указ, який забороняє судити людину без достатніх доказів.
Святий Іпат також заступився за ікони. Обурений правитель наказав піддати святого різним жорстоким тортурам, після чого його засудили до смерті.
Щодо Кіндрата та Гната, їм необхідно було працювати, молотити зерно та удобрювати землю гноєм. Таким чином вони забезпечили собі безбідний рік і виконали все задумане.
Ян, Петро, Нестор, Лаврентій, Костянтин, Йосип, Іван, Дмитро, Данило, Вольдемар, Володимир, Василь, Валентин, Андрій та Олександр.
Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.
А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.