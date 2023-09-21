Какой церковный и народный праздник 21 сентября: самые главные запреты дня, у кого день ангела

21 сентября по новому церковному календарю, на который перешла Украина, - день памяти апостола от семидесяти Кодрата.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям и направляли их на путь истинной веры. Однажды он был жестоко избит толпой язычников. Кодрат выжил чудом, но был брошен в заточение, где умер от голода.
В 126 году апостол написал апологию, защищая свои убеждения, и представил ее императору Адриану. Под впечатлением речи Кодрата, правитель издал указ, запрещающий судить человека без достаточных доказательств.
Святой Ипат также заступился за иконы. Возмущенный правитель приказал подвергнуть святого различным жестоким пыткам, после чего его приговорили к смерти.
Относительно Кондрата и Игната, им необходимо было трудиться, молотить зерно и удобрять землю навозом. Таким образом, они обеспечили себе безбедный год и исполнили все задуманное.
Ян, Петр, Нестор, Лаврентий, Константин, Иосиф, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Василий, Валентин, Андрей и Александр.
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