Яке церковне свято відзначається 22 січня: важливі прикмети, що не можна робити, у кого день ангела

Про головні прикмети та табу 22 січня, а також у кого день ангела - читайте у матеріалі Styler.

Що нам відомо про святого

Святий Євстратій постраждав за свою віру в Христа у Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми переслідуваннями за християнську віру.

Тоді першим за свою віру постраждав священик Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання та стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіон, він вирішив зізнатися, що теж давно таємно сповідує християнство.

За це визнання та слова його страшно побили, а потім спалили. Святого Аксентія спочатку тримали у в'язниці, морили голодом, а потім обезголовили.

За своє життя зробив багато добрих справ, він збудував безліч лікарень, собори та храми.

22 січня було заведено йти в лазню, щоб відмитися та змити Святки. Люди вірили, що цього дня у банщика (духа, живе у лазні) можна взяти шапку-невидимку. Для цього в парну слід зайти останнім і під підошву лівого чобота покласти хрестик.

Головні прикмети цього дня

Якщо день на Пилипа ясний, то рік буде врожайним і щасливим.

Якщо ворони та галки 22 січня сидять на верхівках дерев, то морози, за цією прикметою, незабаром посиляться.

Якщо ворони та галки сидять на снігу – прикмета до того, що очікується потепління. Якщо вони збираються на верхівках дерев – скоро похолодає.

Якщо кішка залазить на піч – це віщує морози. Якщо лежить догори черевом – чекайте відлиги.

Що сьогодні робити не можна

Сьогодні не можна пришивати гудзики, інакше нескоро позбавитеся старих проблем.

Не можна, щоб у будинку було неприбрано цілий день.

Цього дня не можна бути ледарями і погано виконувати роботу, бо святий Пилип покарає.

Хто святкує день ангела

Іменини сьогодні відзначають Євстрат, Петро, Філіпп, Пахом, Захар, Антоніна.