Яке церковне свято відзначаємо 3 листопада: що не можна робити, у кого день ангела

Що нам відомо про святих

Іларіон Великий навчався в Олександрії, там він прийняв християнство. Коли він повернувся додому, преподобний пішов до самітників біля Гази. Іларіон вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва в Палестині. Наприкінці свого життя святий вирушив у подорож, щоб знову відвідати Єгипет та поклонитися могилі святого Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою кончину.

Іларіон Псковоозерський навчався у преподобного Єфросина Псковського. Він заснував Озерський Покровський монастир на березі річки Жовчі, що впадає в Чудське озеро, і став першим настоятелем. Обитель стала важливим релігійним центром, і, незважаючи на близькість Лівонського ордену, православ'я швидко поширювалося серед місцевих мешканців.

Цього дня радили уникати перехресть. Вважається, що перехрестя пов'язані з нечистою силою. Дуже часто в таких місцях ховали людей, які гинули під час прямування кудись. У деяких областях біля першого перехрестя через 40 днів після смерті людини прощаються з його душею. Існує повір'я, що в таких місцях з'являються душі померлих не своєю смертю, тому для їхнього заспокоєння тут розсипають зерна.

З давніх-давен пішла традиція ставити хрести біля дороги або на перехрестях, де гинули люди в автомобільних катастрофах.

Головні прикмети цього дня

Якщо дим за будь-якої погоди піднімається стовпом, то погода скоро налагодиться.

Якщо на Іларіонів день сніг випав і не розтанув на деревах, то не розтане і на землі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то температура буде падати.

Якщо увечері тихо та ясно, то наступний день буде добрим.

Що не можна сьогодні робити

Не варто збиратися в далеку дорогу.

Не можна скаржитися на долю та сумувати.

Не можна піднімати щось з дороги і нести додому.

Кого сьогодні привітати з днем ангела

Іменини сьогодні відзначають: Ян, Яків, Юліан, Федір, Теодор, Сергій, Микола, Костянтин, Іларіон, Іван, Захар, Єгор, Дмитро, Дем'ян, Георгій, Вольдемар, Володимир, Василь, Аркадій, Анатолій, Олексій, Олександр, Пелагея та Аза.