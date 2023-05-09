Яке церковне свято 9 травня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Що відомо про святу Глафіру

Благочестива дівчина Глафіра жила у IV столітті. Вона була служницею цариці Констанції – дружини Лікінія, правителя Східної Римської імперії. Імператор підписав у 313 році указ про толерантність до інших релігій, зокрема до православної.

Цього дня промовляють змови для посадки сімейства бобових. Також у цей день готують страви з гороху – кашу чи суп із м'ясом. У цей день очікують на приліт ластівок.

Народні прикмети цього дня

Висока та яскрава веселка – до хорошої погоди, бліда та низька – до негоди.

Зозуля кукує – на теплу погоду.

Ясний і сонячний день – до спекотного літа та врожаю ярих.

Під час дощу заспівали птахи – скоро погодиться.

Птахи на городі та в саду з'явилися – буде чудовий урожай на деревах та грядках.

Якщо яблуня досі не зацвіла – врожаю яблук не буде.

Чим зеленіша веселка, тим сильнішим буде дощ.

Що не можна робити 9 травня

Не давайте поради, взагалі цього дня заборонено втручатися у чуже життя.

Не проливайте на землю воду, бо прийде посуха.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.