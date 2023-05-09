Какой церковный праздник 9 мая: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святой Глафире

Благочестивая девушка Глафира жила в IV веке. Она была служанкой царицы Констанции – жены Ликиния, правителя Восточной Римской империи. Император подписал в 313 году указ о терпимости к другим религиям, в частности к православной.

В этот день проговаривают заговоры для посадки семейства бобовых. Также в этот день готовят блюда из гороха – кашу или суп с мясом. В этот день ожидают прилета ласточек.

Народные приметы этого дня

Высокая и яркая радуга – к хорошей погоде, бледная и низкая – к ненастью.

Кукушка кукует – на теплую погоду.

Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых.

Во время дождя запели птицы – скоро распогодится.

Птицы в огороде и в саду появились – будет отменный урожай на деревьях и грядках.

Если яблоня до сих пор не зацвела – урожая яблок не будет.

Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь.

Что нельзя делать 9 мая

Не давайте совета, вообще в этот день запрещено вмешиваться в чужую жизнь.

Не проливайте на землю воду, потому что придет засуха.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.