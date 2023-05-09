Какой церковный праздник 9 мая: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Православная церковь 9 мая почитает память святой Глафиры.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Благочестивая девушка Глафира жила в IV веке. Она была служанкой царицы Констанции – жены Ликиния, правителя Восточной Римской империи. Император подписал в 313 году указ о терпимости к другим религиям, в частности к православной.
В этот день проговаривают заговоры для посадки семейства бобовых. Также в этот день готовят блюда из гороха – кашу или суп с мясом. В этот день ожидают прилета ласточек.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.
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