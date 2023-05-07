Яке церковне свято 7 травня: що заборонено робити та хто святкує день ангела

За церковним календарем 7 травня українці вшановують пам'ять святого Сави та з ним 70 воїнів. Цього дня не можна їсти борошняні вироби, проте це сприятливий день для заняття посівною.

Які ще заборони та традиції існують, а також хто святкує день ангела - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що відомо про свято 7 травня

Сава жив у III столітті за часів правління імператора Авреліана. Він був хоробрим воїном, якого згодом відзначили чином воєводи-стратилата. Сава сповідував християнство та часто допомагав нужденним.

Одного разу імператор дізнався про віросповідання Сави та вирішив змусити вірянина відректися від віри. Той відмовився, за що його почали катувати, проте він залишався неушкодженим.

70 воїнів, які спостерігали за діями імператора та так само вірували в Христа, стратили. А самого святого Саву втопили у водоймі.

Варто додати, що сьогоднішній день у народі називають Євсєєвим, який також став мучеником, страченим за свою віру.

Які традиції сьогодні існують

Святий Євсевій - це покровитель посівних робіт. Саме йому молилися селяни про гарний урожай вівса. Для того, щоб посівна гарно вродила, наші предки готували кашу, хліб, суп, вівсяне печиво та кисіль - усе, де є овес.

Крім того, було заведено пекти вівсяні млинці та роздавати їм нужденним, щоб завжди жити в добробуті.

Що не можна сьогодні робити

Не точіть сьогодні ножі.

Не можна починати нових справ.

Заборонено позичати та перераховувати гроші.

Не можна їсти вироби з пшеничного та житнього борошна.

Не варто сьогодні відмовляти в допомозі, особливо нужденним людям.

Хто святкує сьогодні день ангела

7 травня свої іменини відзначають Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.