Какой церковный праздник 7 мая: что запрещено делать и кто празднует день ангела

По церковному календарю 7 мая украинцы чтят память святого Саввы и с ним 70 воинов. В этот день нельзя есть мучные изделия, однако это благоприятный день для занятия посевной.

Какие еще запреты и традиции существуют, а также кто празднует день ангела - читайте в материале Styler ниже.

Что известно о празднике 7 мая

Савва жил в III веке во времена правления императора Аврелиана. Он был храбрым воином, которого впоследствии отметили чином воеводы-стратилата. Савва исповедовал христианство и часто помогал нуждающимся.

Однажды император узнал вероисповедание Саввы и решил заставить верующего отречься от веры. Тот отказался, за что его начали пытать, однако он оставался невредимым.

70 воинов, наблюдавших за действиями императора и так же веровавших во Христа, казнили. А самого святого Савву утопили в водоеме.

Стоит добавить, что сегодняшний день в народе называют Евсеевым, который стал мучеником, казненным за свою веру.

Какие традиции сегодня существуют

Святой Евсевий - это покровитель посевных работ. Именно ему молились крестьяне о хорошем урожае овса. Для того чтобы посевная хорошо уродила, наши предки готовили кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель - все, где есть овес.

Кроме того, было принято печь овсяные блины и раздавать им нуждающимся, чтобы всегда жить в благополучии.

Что нельзя сегодня делать

Не точите сегодня ножи.

Нельзя начинать новых дел.

Запрещается занимать и перечислять деньги.

Нельзя есть изделия из пшеничной и ржаной муки.

Не стоит сегодня отказывать в помощи, особенно нуждающимся людям.

Кто празднует сегодня день ангела

7 мая свои именины отмечают Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.