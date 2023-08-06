Яке церковне свято 6 серпня: що не можна робити і до кого сьогодні молитися

6 серпня православна церква вшановує Святих великомучеників Бориса і Гліба.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Князі Борис і Гліб - одні із перших святих, яких канонізували на теренах Київської Русі. Вони були молодшими синами князя Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.
Бориса і Гліба вбив старший брат Святополк під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті їхнього батька на початку ХІ ст. Після мученицької загибелі церква зарахувала братів до лику святих. Спочатку їх шанували як цілителів, але згодом Борис і Гліб стали заступниками всіх руських князів як їхні святі родичі.
День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман.
"О, святі світлі мученики, що трудилися на Христовій ниві, і віру Христову по рідній землі, як золоте зерно, сіяли, і зі злої руки брата вашого окаянного погинули! Молимо вас: будьте нам, вашому українському народові, оборонцями й опікунами святими перед Богом. Учиніть своєю - даною Вам Господом властю святою і своїми молитвами перед небесним Вітцем, щоб наш нарід не зазнав ніколи більше наруги і шкоди від незгідливих рідних синів своїх і щоб окаянних між нами вже не було, як і будь-яких чвар і конфліктів, непорозумінь та ворожнечі.
Небесною милістю і благодаттю Святого Духа благословіть нас, святі мученики за віру Христову, чесно, справедливо й праведно жити - у братній єдності, злагоді і любові та, зрештою, до давньої сили й добра дійти і в добрій долі Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа правдиво прославляти, дякувати і служити Йому". Амінь.
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