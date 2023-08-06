Какой церковный праздник 6 августа: что нельзя делать и к кому сегодня молиться

История праздника

Князья Борис и Глеб - одни из первых святых, которых канонизировали на территории Киевской Руси. Они были младшими сыновьями князя Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.

Бориса и Глеба убил старший брат Святополк во время междоусобия, которое разгорелось после смерти их отца в начале XI в. После мученической гибелі церковь причислила братьев к лику святых. Сначала их почитали как целителей, но потом Борис и Глеб стали покровителями всех князей Киевской Руси как их святые родственники.

Приметы 6 августа

какая погода в этот день, такой она будет во второй половине августа

если калина созрела, то осень будет ранней

мухи с утра жужжат - ждите солнечной погоды, если же мух не слышно - будет дождь

если к полудню роса, то скоро будет гроза

цыплята жмутся к курице - будут затяжные дожди

если сегодня тепло и солнечно - зима будет холодной

если полнолуние - нельзя рубить лес для строительства дома

Что нельзя делать

нельзя браться за полевые работы, есть даже народная поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берись"

девушкам нельзя в этот день ходить с распущенными волосами на улице. А тем, у кого они короткие, нельзя выходить из дома без головного убора

нельзя смотреть на молнию, потому что глаза будут болеть

нельзя спорить и ссориться с родными, потому что испортите отношения навсегда

День ангела сегодня празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иоанн, Илларион, Кристина, Николай, Роман.

Главная молитва дня

"О, святые светлые мученики, трудившиеся на Христовом поприще, и веру Христову по родной земле, как золотое зерно, сеяли, и со злой руки брата вашего окаянного погибли! Умоляем вас: будьте нам, вашему украинскому народу, защитниками и опекунами святыми перед Богом. Совершите своею - данной Вам Господом властью святой и своими молитвами перед небесным Отцом, чтобы наш народ не испытал никогда больше надругательства и вреда от несогласных родных сыновей своих и чтобы окаянных между нами уже не было, как и всяких распрей и конфликтов, недоразумений и вражды.

Небесной милостью и благодатью Святого Духа благословите нас, святые мученики за веру Христову, честно, справедливо и праведно жить - в братском единстве, согласии и любви и, наконец, до древней силы и добра дойти и в доброй судьбе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа правдиво прославлять, благодарить и служить Ему". Аминь.