Какой церковный праздник 6 августа: что нельзя делать и к кому сегодня молиться

6 августа православная церковь чествует Святых великомучеников Бориса и Глеба.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Князья Борис и Глеб - одни из первых святых, которых канонизировали на территории Киевской Руси. Они были младшими сыновьями князя Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.
Бориса и Глеба убил старший брат Святополк во время междоусобия, которое разгорелось после смерти их отца в начале XI в. После мученической гибелі церковь причислила братьев к лику святых. Сначала их почитали как целителей, но потом Борис и Глеб стали покровителями всех князей Киевской Руси как их святые родственники.
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"О, святые светлые мученики, трудившиеся на Христовом поприще, и веру Христову по родной земле, как золотое зерно, сеяли, и со злой руки брата вашего окаянного погибли! Умоляем вас: будьте нам, вашему украинскому народу, защитниками и опекунами святыми перед Богом. Совершите своею - данной Вам Господом властью святой и своими молитвами перед небесным Отцом, чтобы наш народ не испытал никогда больше надругательства и вреда от несогласных родных сыновей своих и чтобы окаянных между нами уже не было, как и всяких распрей и конфликтов, недоразумений и вражды.
Небесной милостью и благодатью Святого Духа благословите нас, святые мученики за веру Христову, честно, справедливо и праведно жить - в братском единстве, согласии и любви и, наконец, до древней силы и добра дойти и в доброй судьбе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа правдиво прославлять, благодарить и служить Ему". Аминь.
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