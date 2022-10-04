Яке церковне свято 4 жовтня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Святий Кодрат був одним із сімдесяти апостолів, які несли слово Боже людям. Багатьох він наставив на шлях істинної віри. Одного разу натовп язичників накинувся на єпископа і сильно побив. Кодрата, що вижив дивом, кинули в ув'язнення, де він і загинув з голоду.

В 126 апостол написав апологію (захисну промову для суду), яку представив імператору Адріану. Під враженням промови імператор видав указ, який забороняє судити людину без доказів.

Святий Іпат став на захист ікон. Розгніваний правитель наказав зрадити святого різним жорстоким тортурам і мукам, після чого зрадити смерть.

На Кондрата та Гната обов'язково треба було працювати: молотити зерно, а ще добрити землю гноєм. Тоді весь рік пройде безбідно, а все задумане здійсниться.

Головні прикмети цього дня

Яка погода у цей день, така протримається протягом чотирьох тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, то зимові місяці будуть холодними.

Якщо свійський птах почав линяти, то зима не за горами.

Якщо вдень буде холодно, а до ночі потеплішало, буде негода.

Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.

Що не можна робити у цей день

Не можна свататися цього дня – це обіцяє розлучення пари.

Цього дня не ходіть у ліс і не стійте на порозі, щоб лиха не сталося.

4 жовтня не можна різати свійську птицю, інакше буде голод у сім'ї.

4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Петро, Нестор, Лаврентій, Костянтин, Йосип, Іван, Дмитро, Данило, Вольдемар, Володимир, Василь, Валентин, Андрій та Олександр.