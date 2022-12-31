Яке церковне свято 31 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

У матеріалі Styler ми розповімо, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також у кого іменини.

Традиції цього дня

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то у цей день буде дощ. Цього дня також купували новий віник - вважалося, що це гарна прикмета. Новий рік наші пращури намагалися зустрічати в чистому тілі, тому ретельно вимивали тіло або парилися в лазні. Також завжди вважалося, що потрібно завершити усі справи перед Новим роком. Також потрібно помиритися з усіма близькими та бажано віддати всі борги.

Також наші предки на Модеста, 31 грудня, передбачали майбутнє і свою долю. Для цього треба було лягти на місце, де хліб молотили, і слухати: якщо під людиною щось застукає, значить, на неї чекає смерть, а якщо задзвенить – весілля чи щось гарне.

Головні прикмети цього дня

Сніг падає великими пластівцями - до потепління.

Дуже сильний мороз - хуртовин та снігопадів не буде.

Якщо ворон кричить двома різними голосами, погода скоро зміниться.

Західний чи південно-західний вітер - до відлиги.

У полі немає або дуже мало снігу – рік буде неврожайним.

Розбився посуд – до сварки.

До півночі прибрати страви зі святкового столу та залишити його порожнім – до бідності.

Що не можна робити 31 грудня

31 грудня не залишайте на видному місці ножі, щоб біси не порізали сімейне щастя.

Не залишайте у відкритому посуді молоко, інакше усередину потраплять злі духи.

Господиням 31 грудня заборонялося зашивати одяг, щоб весь наступний рік не робити виправлення помилок.

Жінкам не можна було стригти волосся та нігті, щоб не накликати на себе біду та проблеми зі здоров'ям.

Не можна бути з боргами, постарайтеся віддати їх.

У кого сьогодні день ангела

Іменини святкують 31 грудня: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Вікторія.