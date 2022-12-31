Яке церковне свято 31 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами
31 грудня віруючі вшановують пам'ять Модеста Єрусалимського. Цьому святому моляться за здоров'я сільськогосподарських тварин і хороший приплод. Також у ніч із 31 грудня на 1 січня настане Новий рік.
У матеріалі Styler ми розповімо, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також у кого іменини.
Традиції цього дня
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то у цей день буде дощ. Цього дня також купували новий віник - вважалося, що це гарна прикмета. Новий рік наші пращури намагалися зустрічати в чистому тілі, тому ретельно вимивали тіло або парилися в лазні. Також завжди вважалося, що потрібно завершити усі справи перед Новим роком. Також потрібно помиритися з усіма близькими та бажано віддати всі борги.
Також наші предки на Модеста, 31 грудня, передбачали майбутнє і свою долю. Для цього треба було лягти на місце, де хліб молотили, і слухати: якщо під людиною щось застукає, значить, на неї чекає смерть, а якщо задзвенить – весілля чи щось гарне.
Головні прикмети цього дня
- Сніг падає великими пластівцями - до потепління.
- Дуже сильний мороз - хуртовин та снігопадів не буде.
- Якщо ворон кричить двома різними голосами, погода скоро зміниться.
- Західний чи південно-західний вітер - до відлиги.
- У полі немає або дуже мало снігу – рік буде неврожайним.
- Розбився посуд – до сварки.
- До півночі прибрати страви зі святкового столу та залишити його порожнім – до бідності.
Що не можна робити 31 грудня
- 31 грудня не залишайте на видному місці ножі, щоб біси не порізали сімейне щастя.
- Не залишайте у відкритому посуді молоко, інакше усередину потраплять злі духи.
- Господиням 31 грудня заборонялося зашивати одяг, щоб весь наступний рік не робити виправлення помилок.
- Жінкам не можна було стригти волосся та нігті, щоб не накликати на себе біду та проблеми зі здоров'ям.
- Не можна бути з боргами, постарайтеся віддати їх.
У кого сьогодні день ангела
Іменини святкують 31 грудня: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Вікторія.
Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.
Окрім того, стало відомо, яка погода очікується на Новий рік.