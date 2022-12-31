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Какой церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

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Суббота 31 декабря 2022 06:01
Какой церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

31 декабря верующие чтят память Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся о здоровье сельскохозяйственных животных и хорошем приплоде. Также в ночь с 31 на 1 наступит Новый год.

В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.

Традиции этого дня

Наши предки в этот день заботились о скотине, чтобы она была здоровой в следующем году. В этот день также покупали новый веник - считалось, что это хорошая примета. Новый год наши предки старались встречать в чистом теле, поэтому тщательно вымывали тело или парились в бане. Также всегда считалось, что нужно завершить все дела перед Новым годом. Также нужно помириться со всеми близкими и желательно отдать все долги.

Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на место, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит – свадьба или хорошее.

Главные приметы этого дня

  • Снег падает большими хлопьями — к потеплению.
  • Очень сильный мороз — метелей и снегопадов не будет.
  • Если ворон кричит двумя разными голосами — погода скоро переменится.
  • Западный или юго-западный ветер — к оттепели.
  • В поле нет или очень мало снега — год будет неурожайным.
  • Разбилась посуда — к ссоре.
  • До полуночи убрать блюда с праздничного стола и оставить его пустым — к бедности.

Что нельзя делать 31 декабря

  • 31 декабря не оставляйте на видном месте ножи, чтобы бесы не изрезали семейное счастье.
  • Не оставляйте в открытой посуде молоко, иначе внутрь попадут злые духи.
  • Хозяйкам 31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы весь следующий год не заниматься исправлением ошибок.
  • Женщинам нельзя было стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.
  • Нельзя быть с долгами, постарайтесь их отдать.

У кого сегодня день ангела

Именины празднуют 31 декабря : Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.

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