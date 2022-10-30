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Яке церковне свято 30 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

30 жовтня православний світ відзначає церковне свято пророка Осія.

У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела,

Осій жив і проповідував в Ізраїльському царстві в ІХ столітті до нашої ери, за правління Ієровоама II. У ті роки серед євреїв було поширене ідолопоклонство, з яким Осій і боровся, наставляючи їх на шлях праведного та християнського служіння.

Ведучи проповіді й перетворюючи багатьох євреїв на християнську віру, він не зміг налагодити мир у своїй сім'ї. Його дружина була розпусна. Одного дня вона вирішила залишити чоловіка і залишила будинок. Це ще більше спонукало Осія до донесення до євреїв необхідності навернення істинної віри і покаяння.

У цей день звичайні люди не запрягали коней, а давали їм відпочити. Перед тим, як прибрати колеса від возів на зиму, вони починали оглядати їх і лагодили.

Головні прикмети цього дня

  • Сіре небо - обіцяє дощі.
  • Яскравий місяць обіцяє теплу та сонячну погоду, а блідий – дощ.
  • Якщо до 30 жовтня третій день поспіль іній спостерігається вранці, то сніг випаде рано.
  • Якщо кішка спить цілий день, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна митись у лазні та купатися у бочці.
  • Не варто брати і давати гроші у борг.
  • Не варто перевтомлюватись.
  • Не можна лаятися з близькими і пліткувати.

30 жовтня іменини відзначають власники таких імен : Леонтій, Кузьма, Йосип, Дем'ян, Антон, Андрій та Олександр.

Раніше ми розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.

А також писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.

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