Яке церковне свято 30 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела

Осій жив і проповідував в Ізраїльському царстві в ІХ столітті до нашої ери, за правління Ієровоама II. У ті роки серед євреїв було поширене ідолопоклонство, з яким Осій і боровся, наставляючи їх на шлях праведного та християнського служіння.

Ведучи проповіді й перетворюючи багатьох євреїв на християнську віру, він не зміг налагодити мир у своїй сім'ї. Його дружина була розпусна. Одного дня вона вирішила залишити чоловіка і залишила будинок. Це ще більше спонукало Осія до донесення до євреїв необхідності навернення істинної віри і покаяння.

У цей день звичайні люди не запрягали коней, а давали їм відпочити. Перед тим, як прибрати колеса від возів на зиму, вони починали оглядати їх і лагодили.

Головні прикмети цього дня

Сіре небо - обіцяє дощі.

Яскравий місяць обіцяє теплу та сонячну погоду, а блідий – дощ.

Якщо до 30 жовтня третій день поспіль іній спостерігається вранці, то сніг випаде рано.

Якщо кішка спить цілий день, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити у цей день

Не можна митись у лазні та купатися у бочці.

Не варто брати і давати гроші у борг.

Не варто перевтомлюватись.

Не можна лаятися з близькими і пліткувати.

30 жовтня іменини відзначають власники таких імен : Леонтій, Кузьма, Йосип, Дем'ян, Антон, Андрій та Олександр.