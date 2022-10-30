Какой церковный праздник 30 октября: что нельзя делать, у кого день ангела

30 октября православный мир отмечается церковный праздник пророка Осия.
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Осий жил и проповедовал в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во времена правления Иеровоама II. В те года среди евреев было распространено идолопоклонничество, с которым Осия и боролся, наставляя их на путь праведный и христианское служение.
Ведя проповеди и обращая многих евреев в христианскую веру, он не смог наладить мир в своей семье. Его жена была распутна. В один из дней она решила оставить мужа и покинула дом. Это еще больше побудило Осию к донесению до евреев необходимости обращения в истинную веру и покаяния.
В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.
30 октября именины отмечают владельцы таких имен: Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей и Александр.
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