Яке церковне свято 3 травня: що не можна робити в день Федора, прикмети

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Що відомо про святого Федора

Федір народився в багатій сім'ї, але відмовився від слави і багатства і пішов у пустельний монастир, де весь час проводив у пості та молитві. І в спеку і в холод він носив власничний одяг, за що й отримав прізвисько Власяничник, або Тріхіна. Роки життя Феодора не встановлені. Вважається, що він жив між IV та IX століттями.

На Федора стіл застилали білою скатертиною, ставили хліб-сіль, біля ікон запалювали свічки та молилися за врожай. У наших предків було заведено молитися всією сім'єю перед кожною важливою справою. Освячувалась вся селянська робота, бо селяни сподівалися, що вищі сили нададуть їм допомогу у нелегкій праці.

Головні прикмети на 3 травня

Якщо весна дружна, то земля посівна стала, настав час сіяти пшеницю.

Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.

Якщо шишок багато на сосні, то жито добре росте.

Сильний і лункий перший грім - до хорошого врожаю.

У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.

Якщо у травні пройде три добрі дощі, то три роки буде багато хліба.

Що не можна робити у цей день

У день преподобного Феодора не можна сваритися, лаятись і лихословити.

Категорично заборонено торкатися води – вважається, що у цей день прокидається Водяний.

Також не можна прати постільну білизну.

Іменини 3 травня відзначають власники таких імен: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.