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Яке церковне свято 3 травня: що не можна робити в день Федора, прикмети

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

3 травня православні християни вшановують преподобного Феодора Трихіна, який народився в Константинополі.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Що відомо про святого Федора

Федір народився в багатій сім'ї, але відмовився від слави і багатства і пішов у пустельний монастир, де весь час проводив у пості та молитві. І в спеку і в холод він носив власничний одяг, за що й отримав прізвисько Власяничник, або Тріхіна. Роки життя Феодора не встановлені. Вважається, що він жив між IV та IX століттями.

На Федора стіл застилали білою скатертиною, ставили хліб-сіль, біля ікон запалювали свічки та молилися за врожай. У наших предків було заведено молитися всією сім'єю перед кожною важливою справою. Освячувалась вся селянська робота, бо селяни сподівалися, що вищі сили нададуть їм допомогу у нелегкій праці.

Головні прикмети на 3 травня

  • Якщо весна дружна, то земля посівна стала, настав час сіяти пшеницю.
  • Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
  • Якщо шишок багато на сосні, то жито добре росте.
  • Сильний і лункий перший грім - до хорошого врожаю.
  • У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.
  • Якщо у травні пройде три добрі дощі, то три роки буде багато хліба.

Що не можна робити у цей день

  • У день преподобного Феодора не можна сваритися, лаятись і лихословити.
  • Категорично заборонено торкатися води – вважається, що у цей день прокидається Водяний.
  • Також не можна прати постільну білизну.

Іменини 3 травня відзначають власники таких імен: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

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