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Какой церковный праздник 3 мая: что нельзя делать в день Федора, приметы

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

3 мая православные христиане почитают преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святом Федоре

Федор родился в богатой семье, но отказался от славы и богатства и удалился в пустынный монастырь, где все время проводил в посте и молитве. И в жару и в холод он носил власяничную одежду, за что и получил прозвище Власяничник, или Трихина. Годы жизни Феодора не установлены. Считается, что он жил между IV и IX веками.

На Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. У наших предков было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, так как крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.

Главные приметы на 3 мая

  • Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу.
  • Много шишек на ели - к урожаю пшеницы.
  • Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.
  • Сильный и гулкий первый гром - к хорошему урожаю.
  • В дождь рожь сеять нельзя, иначе будет много сорняков.
  • Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

Что нельзя делать в этот день

  • В день преподобного Феодора нельзя ссориться, ругаться и злословить.
  • Категорически запрещено беспокоить воду - считается, что в этот день просыпается Водяной.
  • Также нельзя стирать постельное белье.

Именины 3 мая отмечают владельцы таких имен: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

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