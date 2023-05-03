Какой церковный праздник 3 мая: что нельзя делать в день Федора, приметы

3 мая православные христиане почитают преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе.
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Федор родился в богатой семье, но отказался от славы и богатства и удалился в пустынный монастырь, где все время проводил в посте и молитве. И в жару и в холод он носил власяничную одежду, за что и получил прозвище Власяничник, или Трихина. Годы жизни Феодора не установлены. Считается, что он жил между IV и IX веками.
На Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. У наших предков было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, так как крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.
Именины 3 мая отмечают владельцы таких имен: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
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