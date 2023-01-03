Яке церковне свято 3 січня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

3 січня віруючі згадують митрополита Київського та всієї Русі (після об'єднання митрополій патріархом Константинопольським – та митрополита Київського та Галицького) святителя та чудотворця Петра.
Читайте у матеріалі Styler, що заборонено робити 3 січня, його прикмети, а також у кого іменини.
Майбутній митрополит Петро народився на Волині у чесній та пристойній родині. У юнацтві прийняв чернечий постриг, а потім покинув монастир і заснував свою обитель на річці Раті. Незабаром прославився завдяки своїм подвигам.
В 1308 патріарх константинопольський звів Петра на Російську митрополію. Йому довелося нелегко, але зумів під татарським ярмом переконати людей сповідувати християнську віру та зберегти релігію. Помер святий у 1326 році.
Православні віруючі сьогодні моляться святому Петру про благополуччя у сім'ї.
Іменини сьогодні святкують: Прокоп, Петро, Фемістокл, Юліана (Уляна), Сергій, Феофаній.
Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.