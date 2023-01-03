Какой церковный праздник 3 января: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

3 января верующие вспоминают митрополита Киевского и всея Руси (после объединения митрополий патриархом Константинопольским - и митрополита Киевского и Галицкого) святителя и чудотворца Петра.
Читайте в материале Styler, что запрещено делать 3 января, его приметы, а также у кого именины.
Будущий митрополит Петр родился на Волыни в честной и приличной семье. В юношестве принял монашеский постриг, а затем покинул монастырь и основал свою обитель на реке Рати. Вскоре прославился, благодаря своим подвигам.
В 1308 году патриарх константинопольский возвел Петра на Русскую митрополию. Ему пришлось нелегко, но сумел под татарским игом убедить людей исповедовать христианскую веру и сохранить религию. Скончался святой в 1326 году.
Православные верующие сегодня молятся святому Петру о благополучии в семье.
Именины сегодня празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний.
Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.