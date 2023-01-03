Какой церковный праздник 3 января: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

История праздника

Будущий митрополит Петр родился на Волыни в честной и приличной семье. В юношестве принял монашеский постриг, а затем покинул монастырь и основал свою обитель на реке Рати. Вскоре прославился, благодаря своим подвигам.

В 1308 году патриарх константинопольский возвел Петра на Русскую митрополию. Ему пришлось нелегко, но сумел под татарским игом убедить людей исповедовать христианскую веру и сохранить религию. Скончался святой в 1326 году.

Православные верующие сегодня молятся святому Петру о благополучии в семье.

Главные приметы этого дня

считалось, какой 3 января день, таким будет сентябрь;

если снега немного, а на улице холодно, летом будет засушливо и жарко;

в лесу еще долго слышно эхо - скоро будут четкие морозы;

если до 3 января еще не выпал снег, ждите тяжелого и неурожайного года; рассвет ярко-красного цвета, скоро начнется метель;

в воздухе вьются вороны и галки, скоро начнется снег.

Что нельзя делать в эту дату

Сегодня нельзя подсматривать и подслушивать. Считалось, что после этого можно лишиться зрения и слуха.

Не давайте присяги или обещания, а также не поднимайте предметы, найденные на земле.

Именины сегодня празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний.