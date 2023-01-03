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Яке церковне свято 3 січня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

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Вівторок 03 січня 2023 06:02
Яке церковне свято 3 січня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

3 січня віруючі згадують митрополита Київського та всієї Русі (після об'єднання митрополій патріархом Константинопольським – та митрополита Київського та Галицького) святителя та чудотворця Петра.

Читайте у матеріалі Styler, що заборонено робити 3 січня, його прикмети, а також у кого іменини.

історія свята

Майбутній митрополит Петро народився на Волині у чесній та пристойній родині. У юнацтві прийняв чернечий постриг, а потім покинув монастир і заснував свою обитель на річці Раті. Незабаром прославився завдяки своїм подвигам.

В 1308 патріарх константинопольський звів Петра на Російську митрополію. Йому довелося нелегко, але зумів під татарським ярмом переконати людей сповідувати християнську віру та зберегти релігію. Помер святий у 1326 році.

Православні віруючі сьогодні моляться святому Петру про благополуччя у сім'ї.

Головні прикмети цього дня

  • вважалося, який 3 січня день, таким буде вересень;
  • якщо снігу небагато, але надворі холодно, влітку буде посушливо і спекотно;
  • у лісі ще довго чути луну - скоро будуть чіткі морози;
  • якщо до 3 січня ще не випав сніг, чекайте на важкий і неврожайний рік; світанок яскраво-червоного кольору, незабаром почнеться хуртовина;
  • у повітрі в'ються ворони та галки, незабаром почнеться сніг.

Що не можна робити у цю дату

  • Сьогодні не можна підглядати та підслуховувати. Вважалося, що після цього можна позбутися зору та слуху.
  • Не давайте присяги чи обіцянки, а також не піднімайте предметів, знайдених на землі.

Іменини сьогодні святкують: Прокоп, Петро, Фемістокл, Юліана (Уляна), Сергій, Феофаній.

Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.

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