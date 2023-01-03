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Какой церковный праздник 3 января: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

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Вторник 03 января 2023 06:02
Какой церковный праздник 3 января: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

3 января верующие вспоминают митрополита Киевского и всея Руси (после объединения митрополий патриархом Константинопольским - и митрополита Киевского и Галицкого) святителя и чудотворца Петра.

Читайте в материале Styler, что запрещено делать 3 января, его приметы, а также у кого именины.

История праздника

Будущий митрополит Петр родился на Волыни в честной и приличной семье. В юношестве принял монашеский постриг, а затем покинул монастырь и основал свою обитель на реке Рати. Вскоре прославился, благодаря своим подвигам.

В 1308 году патриарх константинопольский возвел Петра на Русскую митрополию. Ему пришлось нелегко, но сумел под татарским игом убедить людей исповедовать христианскую веру и сохранить религию. Скончался святой в 1326 году.

Православные верующие сегодня молятся святому Петру о благополучии в семье.

Главные приметы этого дня

  • считалось, какой 3 января день, таким будет сентябрь;
  • если снега немного, а на улице холодно, летом будет засушливо и жарко;
  • в лесу еще долго слышно эхо - скоро будут четкие морозы;
  • если до 3 января еще не выпал снег, ждите тяжелого и неурожайного года; рассвет ярко-красного цвета, скоро начнется метель;
  • в воздухе вьются вороны и галки, скоро начнется снег.

Что нельзя делать в эту дату

  • Сегодня нельзя подсматривать и подслушивать. Считалось, что после этого можно лишиться зрения и слуха.
  • Не давайте присяги или обещания, а также не поднимайте предметы, найденные на земле.

Именины сегодня празднуют: Прокоп, Петр, Фемистокл, Юлиана (Ульяна), Сергей, Феофаний.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

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