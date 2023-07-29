Яке церковне свято 29 липня: що сьогодні не можна робити і як правильно помолитися

Історія свята

Священномученик Афіноген і десять його учнів постраждали під час переслідування християн в місті Севастії. Правитель Філомарх, який поклонявся язичницьким богам, дізнався, що християнство поширюється завдяки проповідям єпископа Афиногена. Він наказав своїм воїнам розшукати старця й привести на суд.

Слуги Філомарха знайшли десять учнів Афіногена у монастирі, а от самого єпископа не впіймали. Правитель велів закувати їх у ланцюги і кинути до в'язниці. Коли Афіноген про це дізнався, то сам прийшов до Севастії, де його схопили.

На суді християни не зреклися Ісуса на користь язичницьких ідолів. Слуги Філомарха закатували Афіногена і його учнів, а тоді обезголовили.

За народним календарем 29 липня має назви Фіногеїв день, Фіногеєві зажинки. Саме сьогодні розпочиналися жнива.

Прикмети свята

жовті хмари на заході - чекайте дощ на наступний день

якщо 29 липня йде дощ, то він є передвісником неврожаю

якщо роса до полудня не випарувалася, значить буде сильна спека

якщо стоїть сильний туман, то восени буде багато грибів

співають пташки - буде пізня осінь

якщо у моркви бадилля лягло на землю, скоро буде злива

Що сьогодні не можна робити

сваритись, кричати і проклинати

зловживати шкідливою їжею, спиртним і піддаватись шкідливим звичкам

займатись важкою фізичною працею

ходити в ліс, щоб не накликати на себе біду

рубати дрова, полювати, збирати ягоди і гриби, кричати і співати поруч з лісом

стригти волосся, інакше воно відросте нездоровим і "неслухняним"

День ангела сьогодні святкують: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.

Головна молитва дня

Оскільки сьогодні традиційно розпочиналися жнива, то варто подякувати Богу за врожай та майбутній достаток.

"Господи святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, від якого походить усякий дар і всяке добро! Дякую тобі за твої добродійства, що їх багато вилляв єси на мене, грішного й недостойного (грішну й недостойну), та сердечно молюся тобі: так як тепер милостиво вислухав ти мої молитви і виявив на мені свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання мої і виявляй на мені багату милість твою. Бо ти щедрий і чоловіколюбивий Бог, і тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь