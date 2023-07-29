Яке церковне свято 29 липня: що сьогодні не можна робити і як правильно помолитися

29 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і його 10 учнів.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Священномученик Афіноген і десять його учнів постраждали під час переслідування християн в місті Севастії. Правитель Філомарх, який поклонявся язичницьким богам, дізнався, що християнство поширюється завдяки проповідям єпископа Афиногена. Він наказав своїм воїнам розшукати старця й привести на суд.
Слуги Філомарха знайшли десять учнів Афіногена у монастирі, а от самого єпископа не впіймали. Правитель велів закувати їх у ланцюги і кинути до в'язниці. Коли Афіноген про це дізнався, то сам прийшов до Севастії, де його схопили.
На суді християни не зреклися Ісуса на користь язичницьких ідолів. Слуги Філомарха закатували Афіногена і його учнів, а тоді обезголовили.
За народним календарем 29 липня має назви Фіногеїв день, Фіногеєві зажинки. Саме сьогодні розпочиналися жнива.
День ангела сьогодні святкують: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.
Оскільки сьогодні традиційно розпочиналися жнива, то варто подякувати Богу за врожай та майбутній достаток.
"Господи святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, від якого походить усякий дар і всяке добро! Дякую тобі за твої добродійства, що їх багато вилляв єси на мене, грішного й недостойного (грішну й недостойну), та сердечно молюся тобі: так як тепер милостиво вислухав ти мої молитви і виявив на мені свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання мої і виявляй на мені багату милість твою. Бо ти щедрий і чоловіколюбивий Бог, і тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь
Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні українці відзначатимуть у серпні 2023 року.