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Какой церковный праздник 29 июля: что сегодня нельзя делать и как правильно помолиться

Какой церковный праздник 29 июля (фото: Freepik)
Автор: Styler

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена и его 10 учеников.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали во время преследования христиан в Севастии. Правитель Филомарх, поклонявшийся языческим богам, узнал, что христианство распространяется благодаря проповедям епископа Афиногена. Он приказал своим воинам разыскать старца и привести в суд.

Слуги Филомарха нашли десять учеников Афиногена в монастыре, а самого епископа не поймали. Правитель велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму. Когда Афиноген об этом узнал, сам пришел в Севастию, где его схватили.

На суде христиане не отреклись от Иисуса в пользу языческих идолов. Слуги Филомарха замучили Афиногена и его учеников, а затем обезглавили.

По народному календарю 29 июля называется Финогеев день, Финогеевые зажинки. Именно сегодня начиналась жатва.

Приметы праздника

  • желтые облака на закате - ждите дождь на следующий день
  • если 29 июля идет дождь, то он предвестник неурожая
  • если роса до полудня не испарилась, значит будет сильная жара
  • если стоит сильный туман, то осенью будет много грибов
  • поют птички - будет поздняя осень
  • если у моркови ботва легла на землю, скоро будет ливень

Что сегодня нельзя делать

  • ссориться, кричать и проклинать
  • злоупотреблять вредной пищей, спиртным и подвергаться вредным привычкам
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • ходить в лес, чтобы не навлечь на себя беду
  • рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом
  • стричь волосы, иначе они отрастут нездоровыми и "непослушными"

День ангела сегодня празднуют: Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иоанн.

Главная молитва дня

Поскольку сегодня традиционно начиналась жатва, то стоит поблагодарить Бога за урожай и будущей достаток.

"Господи святой, Отче всемогущий, предвечный Боже, от которого произошел всякий дар и всякое добро! Спасибо тебе за твои благодеяния, которые много изливал ты на меня, грешного и недостойного (грешную и недостойную), но сердечно молюсь тебе: так как теперь милостиво выслушал мои молитвы и проявил на мне свою доброту, так и навсегда исполняй добрые просьбы мои и проявляй на мне богатую милость твою. Ибо ты щедр и человеколюбивый Бог, и тебе славу возсылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные украинцы будут отмечать в августе 2023 года.

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