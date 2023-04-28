Яке церковне свято 28 квітня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

28 квітня православні християни вшановують пам'ять апостола Пуда. У народі свято називається Пудов день.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини.

Традиції цього дня

Пуд був учнем і послідовником апостола Павла. Разом із ним він ходив проповідувати слово Боже. Його обрали до 70 апостолів-провісників, яких послали розповісти про швидку парафію Ісуса Христа.

Цього дня заведено оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почуваються комахи після зими, скільки загинуло.

Народні прикмети 28 квітня

Якщо до ночі помітно похолоднішало – до ясних днів.

Зоря червона – бути дощу, вітру.

Якщо вільха зацвіла, то настав час сіяти гречку.

Граки грають, отже, найближчими днями буде сонячно та тепло.

Якщо бджоли закінчують роботу пізно, то незабаром настане негода, а якщо рано, то дні будуть погожими.

Що не можна робити сьогодні

Не можна рубати дрова та рукоділлю.

Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.

Не рекомендується цього дня зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.

28 квітня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Віктор, Леонід, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.