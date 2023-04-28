Какой церковный праздник 28 апреля: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины.

Традиции этого дня

Пуд был учеником и последователем апостола Павла. Вместе с ним он ходил проповедовать слово Божие. Его избрали в число 70 апостолов-предвестников, которых послали рассказать о скором приходе Иисуса Христа.

В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Пасечники проверяют, как чувствуют себя насекомые после зимы, сколько погибло.

Народные приметы 28 апреля

Если к ночи заметно похолодало – к ясным дням.

Заря алая – быть дождю, ветру.

Если ольха зацвела, то пришло время сеять гречку.

Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет солнечно и тепло.

Если пчелы заканчивают работу поздно, значит, скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя рубить дрова и рукодельничать.

Нельзя измерять свой рост или другие параметры тела для покупки одежды. Считается, что это приведет к большой беде.

Не рекомендуется в этот день срывать ветви рябины. В народе говорили, что тогда начнется сильная зубная боль.

28 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Андрей, Виктор, Леонид, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.