Яке церковне свято 26 січня: що категорично не можна сьогодні робити, у кого іменини

У матеріалі Styler ви прочитаєте про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також дізнаєтеся, хто сьогодні має ангела.

Що відомо про святих?

Святі Єрміл і Стратонік Сінгідонські (Бєлградські) жили у III-IV століттях. Єрміл служив дияконом у місті Сінгідоні. Християнина за віру ув'язнили, де довго катували, але так і не домоглися від нього зречення. На суді перед імператором Ліцинієм він сміливо заявив про свою віру і викривав язичницьких богів. Імператор тричі викликав святого на суд і ув'язнював, сподіваючись, що він відступить від своєї віри. Єрмила піддали безліч тортур, проте він залишився непохитним у своїй вірі.

Стратонік був тюремним наглядачем та другом Єрмила. Бачачи страшні муки святого, він не міг утриматися від сліз і видав себе, він теж був християнином і зазнав мук.

Після катувань мучеників пов'язали і кинули до Дунаю. Тіла святих на третій день були знайдені християнами на березі річки та поховані поблизу Сінгідону.

Селяни зазвичай проводили цей день удома. На Єрему радили особливо уважно спостерігати за кішкою, яка мешкає у будинку. Не секрет, що за поведінкою цієї тварини можна передбачити погоду. Люди вважали, що якщо кішка катається по половицях, то це віщує тепло, а якщо дере стіну – буде негода. Також у кішки можна було попросити лікування хвороб.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день людина вб'є кішку, то на неї чекає 7 нещасть.

Якщо вночі навколо місяця коло світиться, то незабаром закружляє хуртовина.

Якщо на Єрмила ліс шумить, то незабаром потеплішає.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо собака в клубок згортається, то холод не відступить. Якщо ж вона заснула біля будки, то наближається тепло.

Якщо у Єрмилів день синиця почала щебетати під вікном, то весна рано вступить у свої права.

Що не можна робити 26 січня

У жодному разі не можна ображати кішок.

Не варто пліткувати і розпускати чутки.

Не потрібно вмиватися до першої години дня.

Не варто захоплюватися фізичною працею.

Іменини відзначають власники таких імен: Яків, Петро, Максим, Єлізар та Афанасій.