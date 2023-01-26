Какой церковный праздник 26 января: что категорически нельзя сегодня делать, у кого именины

В материале Styler вы прочтете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также узнаете, у кого сегодня день ангела.

Что известно о святых?

Святые Ермил и Стратоник Сингидонские (Белградские) жили в III-IV веках. Ермил служил диаконом в городе Сингидоне. Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. На суде перед императором Лицинием он смело заявил о своей вере и обличал языческих богов. Император трижды вызывал святого на суд и заключал в темницу, надеясь, что он отступит от своей веры. Ермила подвергли множеству пыток, однако он остался непоколебим в своей вере.

Стратоник был тюремным надзирателем и другом Ермила. Видя страшные мучения святого, он не мог удержаться от слез и выдал себя, он тоже был христианином и подвергся мучениям.

После истязаний мучеников связали и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены близ Сингидона.

Селяне обычно проводили этот день дома. На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого животного можно предсказать погоду. Люди считали, что если кошка катается по половицам, то это предвещает тепло, а если дерет стену - будет непогода. Также у кошки можно было попросить излечения болезней.

Главные приметы этого дня

Если в этот день человек убьет кошку, то его ждет 7 несчастий.

Если ночью вокруг луны круг светится, то вскоре закружит метель.

Если на Ермила лес шумит, то скоро потеплеет.

Если в этот день деревья в лесу затрещали, то вскоре ударят морозы.

Если собака в клубок сворачивается, то холод не отступит. Если же она заснула возле будки, значит, приближается тепло.

Если в Ермилов день синица начала щебетать под окном, то весна рано вступит в свои права.

Что нельзя делать 26 января

Ни в коем случае нельзя обижать кошек.

Не стоит сплетничать и распускать слухи.

Не нужно умываться до часу дня.

Не стоит увлекатьсяфизическим трудом.

Именины отмечают владельцы таких имен: Яков, Петр, Максим, Елизар и Афанасий.