Яке церковне свято 22 липня: що сьогодні суворо заборонено робити і як помолитися

Історія свята

Панкратій жив у І ст., був християнським священномучеником, місіонером та учнем апостола Петра. Також він став хрестителем Сицилії.

Панкратій вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Згодом став єпископом Тавроменійським на Сицилії. Він збудував церкву й навернув усіх містян у християнство. Загинув Панкратій мученицькою смертю від рук язичників, які раптово на нього напали і закидали камінням.

Мощі мученика зберігаються в римській Церкві святого Панткратія.

У народі 22 липня заведено називати Чорничним днем, бо саме від сьогодні наші предки починали збирати ці ягоди.

Прикмети цього дня

вродило багато чорниці - зима буде дуже морозною

якщо зорі яскраві - чекайте грози, а якщо місяць здається потемнілим, до кінця літа буде негода

птахи низько літають - йтимуть дощі

на траві роса - чекайте зливи

якщо з'явилася веселка - буде тепла погода

Що не можна сьогодні робити

сваритися, лихословити й ображатися

зловживати жирною їжею та спиртним

займатись важкою фізичною працею, інакше відштовхнете від себе щастя

відмовляти в допомозі

допускати негативні думки

День ангела сьогодні святкують: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло та Болеслав.

Головна молитва дня

Сьогодні заведено молитися за здоров'я своє і своїх близьких.

"Спаси нас усіх, Господи! Визволи від недуг тілесних і душевних! Обережи і зціли чад, що народилися в утробі материнській. Допоможи, Боже, нам, твоїм творінням, впоратися з хворобою і виконати наш християнський обов'язок". Амінь.