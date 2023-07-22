Какой церковный праздник 22 июля: что сегодня строго запрещено делать и как помолиться

История праздника

Панкратий жил в I веке, был христианским священномучеником, миссионером и учеником апостола Петра. Также он стал крестителем Сицилии.

Панкратий вел монашеский образ жизни в Понтийских горах, потом стал епископом Тавроменийским на Сицилии. Он построил церковь и обратил всех горожан в христианство. Погиб Панкратий мученической смертью от рук язычников, которые внезапно напали на него и забросали камнями.

Мощи мученика хранятся в римской Церкви святого Панткратия.

В народе 22 июля принято называть Черничным днем, потому что наши предки именно с сегодняшнего дня начинали собирать эти ягоды.

Приметы этого дня

уродило много черники - зима будет очень морозной

если звезды яркие - ждите грозы, а если луна кажется потемневший, к концу лета будет плохая погода

птицы низко летают - будут идти дожди

на траве роса - ждите ливня

если появилась радуга - будет теплая погода

Что нельзя сегодня делать

ссориться, злословить и обижаться

злоупотреблять жирной пищей и спиртным

заниматься тяжелым физическим трудом, иначе оттолкнете от себя счастье

отказывать в помощи

допускать негативные мысли

День ангела сегодня отмечают: Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил и Болеслав.

Главная молитва дня

Сегодня принято молиться за здоровье свое и своих близких.

"Спаси нас всех, Господи! Избавь от недугов телесных и душевных! Обереги и исцели чад, родившихся в утробе материнской. Помоги, Боже, нам, твоим творениям, справиться с болезнью и выполнить наш христианский долг". Аминь.