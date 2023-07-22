ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яке церковне свято 22 липня: що сьогодні суворо заборонено робити і як помолитися

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 06:00
Яке церковне свято 22 липня: що сьогодні суворо заборонено робити і як помолитися Яке церковне свято 22 липня (фото: Freepik)
Автор: Styler

22 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Панкратія Тавроменійського.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Панкратій жив у І ст., був християнським священномучеником, місіонером та учнем апостола Петра. Також він став хрестителем Сицилії.

Панкратій вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Згодом став єпископом Тавроменійським на Сицилії. Він збудував церкву й навернув усіх містян у християнство. Загинув Панкратій мученицькою смертю від рук язичників, які раптово на нього напали і закидали камінням.

Мощі мученика зберігаються в римській Церкві святого Панткратія.

У народі 22 липня заведено називати Чорничним днем, бо саме від сьогодні наші предки починали збирати ці ягоди.

Прикмети цього дня

  • вродило багато чорниці - зима буде дуже морозною
  • якщо зорі яскраві - чекайте грози, а якщо місяць здається потемнілим, до кінця літа буде негода
  • птахи низько літають - йтимуть дощі
  • на траві роса - чекайте зливи
  • якщо з'явилася веселка - буде тепла погода

Що не можна сьогодні робити

  • сваритися, лихословити й ображатися
  • зловживати жирною їжею та спиртним
  • займатись важкою фізичною працею, інакше відштовхнете від себе щастя
  • відмовляти в допомозі
  • допускати негативні думки

День ангела сьогодні святкують: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло та Болеслав.

Головна молитва дня

Сьогодні заведено молитися за здоров'я своє і своїх близьких.

"Спаси нас усіх, Господи! Визволи від недуг тілесних і душевних! Обережи і зціли чад, що народилися в утробі материнській. Допоможи, Боже, нам, твоїм творінням, впоратися з хворобою і виконати наш християнський обов'язок". Амінь.

Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Свята в Україні