Яке церковне свято 22 липня: що сьогодні суворо заборонено робити і як помолитися
22 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Панкратія Тавроменійського.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Панкратій жив у І ст., був християнським священномучеником, місіонером та учнем апостола Петра. Також він став хрестителем Сицилії.
Панкратій вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Згодом став єпископом Тавроменійським на Сицилії. Він збудував церкву й навернув усіх містян у християнство. Загинув Панкратій мученицькою смертю від рук язичників, які раптово на нього напали і закидали камінням.
Мощі мученика зберігаються в римській Церкві святого Панткратія.
У народі 22 липня заведено називати Чорничним днем, бо саме від сьогодні наші предки починали збирати ці ягоди.
Прикмети цього дня
- вродило багато чорниці - зима буде дуже морозною
- якщо зорі яскраві - чекайте грози, а якщо місяць здається потемнілим, до кінця літа буде негода
- птахи низько літають - йтимуть дощі
- на траві роса - чекайте зливи
- якщо з'явилася веселка - буде тепла погода
Що не можна сьогодні робити
- сваритися, лихословити й ображатися
- зловживати жирною їжею та спиртним
- займатись важкою фізичною працею, інакше відштовхнете від себе щастя
- відмовляти в допомозі
- допускати негативні думки
День ангела сьогодні святкують: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло та Болеслав.
Головна молитва дня
Сьогодні заведено молитися за здоров'я своє і своїх близьких.
"Спаси нас усіх, Господи! Визволи від недуг тілесних і душевних! Обережи і зціли чад, що народилися в утробі материнській. Допоможи, Боже, нам, твоїм творінням, впоратися з хворобою і виконати наш християнський обов'язок". Амінь.
Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.