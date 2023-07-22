Какой церковный праздник 22 июля: что сегодня строго запрещено делать и как помолиться
22 июля православная церковь чтит память священномученика Панкратия Тавроменийского.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Панкратий жил в I веке, был христианским священномучеником, миссионером и учеником апостола Петра. Также он стал крестителем Сицилии.
Панкратий вел монашеский образ жизни в Понтийских горах, потом стал епископом Тавроменийским на Сицилии. Он построил церковь и обратил всех горожан в христианство. Погиб Панкратий мученической смертью от рук язычников, которые внезапно напали на него и забросали камнями.
Мощи мученика хранятся в римской Церкви святого Панткратия.
В народе 22 июля принято называть Черничным днем, потому что наши предки именно с сегодняшнего дня начинали собирать эти ягоды.
Приметы этого дня
- уродило много черники - зима будет очень морозной
- если звезды яркие - ждите грозы, а если луна кажется потемневший, к концу лета будет плохая погода
- птицы низко летают - будут идти дожди
- на траве роса - ждите ливня
- если появилась радуга - будет теплая погода
Что нельзя сегодня делать
- ссориться, злословить и обижаться
- злоупотреблять жирной пищей и спиртным
- заниматься тяжелым физическим трудом, иначе оттолкнете от себя счастье
- отказывать в помощи
- допускать негативные мысли
День ангела сегодня отмечают: Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил и Болеслав.
Главная молитва дня
Сегодня принято молиться за здоровье свое и своих близких.
"Спаси нас всех, Господи! Избавь от недугов телесных и душевных! Обереги и исцели чад, родившихся в утробе материнской. Помоги, Боже, нам, твоим творениям, справиться с болезнью и выполнить наш христианский долг". Аминь.
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