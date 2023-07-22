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Какой церковный праздник 22 июля: что сегодня строго запрещено делать и как помолиться

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Суббота 22 июля 2023 06:00
Какой церковный праздник 22 июля: что сегодня строго запрещено делать и как помолиться Какой церковный праздник 22 июля (фото: Freepik)
Автор: Styler

22 июля православная церковь чтит память священномученика Панкратия Тавроменийского.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Панкратий жил в I веке, был христианским священномучеником, миссионером и учеником апостола Петра. Также он стал крестителем Сицилии.

Панкратий вел монашеский образ жизни в Понтийских горах, потом стал епископом Тавроменийским на Сицилии. Он построил церковь и обратил всех горожан в христианство. Погиб Панкратий мученической смертью от рук язычников, которые внезапно напали на него и забросали камнями.

Мощи мученика хранятся в римской Церкви святого Панткратия.

В народе 22 июля принято называть Черничным днем, потому что наши предки именно с сегодняшнего дня начинали собирать эти ягоды.

Приметы этого дня

  • уродило много черники - зима будет очень морозной
  • если звезды яркие - ждите грозы, а если луна кажется потемневший, к концу лета будет плохая погода
  • птицы низко летают - будут идти дожди
  • на траве роса - ждите ливня
  • если появилась радуга - будет теплая погода

Что нельзя сегодня делать

  • ссориться, злословить и обижаться
  • злоупотреблять жирной пищей и спиртным
  • заниматься тяжелым физическим трудом, иначе оттолкнете от себя счастье
  • отказывать в помощи
  • допускать негативные мысли

День ангела сегодня отмечают: Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил и Болеслав.

Главная молитва дня

Сегодня принято молиться за здоровье свое и своих близких.

"Спаси нас всех, Господи! Избавь от недугов телесных и душевных! Обереги и исцели чад, родившихся в утробе материнской. Помоги, Боже, нам, твоим творениям, справиться с болезнью и выполнить наш христианский долг". Аминь.

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