Яке церковне свято 21 травня: що суворо зпборонено робити та в кого іменини

21 травня православні християни відзначають День пам'яті Іоанна Богослова. У народі цей день також називають днем Івана Довгого.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети - читайте в матеріалі Styler.
Перекази свідчать, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, а також видавців книг. Цікаво, що заведено молитися Богослову задля порятунку від отруєння. Адже самого Іоанна намагалися отруїти, але на нього це не подіяло.
У народі Богослова назвали Іваном Довгим. Таке прізвисько він отримав через те, що багато працював. Тому й селяни в цей день працювали з ранку до ночі, не покладаючи рук.
Сьогодні також вшановують пам'ять преподобного Арсенія Великого. У народі його називали Арсеній Пшеничник, тому було заведено сіяти сьогодні пшеницю.
У цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними тих, хто потребує допомоги. Проте не забували й про друзів і родичів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей.
Пиріг з кисломолочним сиром готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце. Вважалося, що своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.
21 травня свої іменини святкують Арсеній Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.
До речі, раніше ми розповідали, хто святкуватиме іменини у травні 2023.
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