Какой церковный праздник 21 мая: что строго запрещено делать и у кого именины

Что известно об Иоанне Богослове

Предания свидетельствуют о том, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, а также издателей книг. Интересно, что принято молиться Богослову ради спасения от отравления. Ведь самого Иоанна пытались отравить, но на него это не подействовало.

В народе Богослова назвали Иваном Длинным. Такое прозвище он получил из-за того, что много работал. Потому и крестьяне в этот день работали с утра до ночи, не покладая рук.

Сегодня также чтят память преподобного Арсения Великого. В народе его называли Арсений Пшеничник, поэтому было принято сеять сегодня пшеницу.

Что нельзя сегодня делать

Нельзя ссориться с родными людьми, потому что может быть серьезный конфликт.

Нельзя стирать и гладить.

Нельзя заниматься ремонтом и генеральной уборкой.

Не отказывайте сегодня никому в помощи.

Не следует резать много овощей, потому что это может привести к неурожаю.

Традиции 21 мая

В этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся в помощи. Однако не забывали и о друзьях и родственниках. На обед или ужин с выпечкой звали гостей.

Пирог с творогом готовили для больных. Девушки на издании пекли специальные пироги, выставлявшиеся на окошко. Считалось, что своим запахом они должны были привлечь жениха.

Народные приметы

Утром небо красное - будет дождь.

Погода ясная сегодня - грибов не будет.

Пошел дождь - к урожаю грибов.

Яркая красная закат - хорошая погода будет несколько дней.

Если к этому дню расцветала черемуха - лето будет дождливым.

Кто отмечает день ангела

21 мая свои именины празднуют Арсений Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.