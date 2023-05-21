Какой церковный праздник 21 мая: что строго запрещено делать и у кого именины

21 мая православные христиане отмечают День памяти Иоанна Богослова. В народе этот день называли днем Ивана Долгого.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Предания свидетельствуют о том, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, а также издателей книг. Интересно, что принято молиться Богослову ради спасения от отравления. Ведь самого Иоанна пытались отравить, но на него это не подействовало.
В народе Богослова назвали Иваном Длинным. Такое прозвище он получил из-за того, что много работал. Потому и крестьяне в этот день работали с утра до ночи, не покладая рук.
Сегодня также чтят память преподобного Арсения Великого. В народе его называли Арсений Пшеничник, поэтому было принято сеять сегодня пшеницу.
В этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся в помощи. Однако не забывали и о друзьях и родственниках. На обед или ужин с выпечкой звали гостей.
Пирог с творогом готовили для больных. Девушки на издании пекли специальные пироги, выставлявшиеся на окошко. Считалось, что своим запахом они должны были привлечь жениха.
21 мая свои именины празднуют Арсений Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.
Кстати, раньше мы рассказывали, кто будет праздновать именины в мае 2023 года.
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