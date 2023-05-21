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Яке церковне свято 21 травня: що суворо зпборонено робити та в кого іменини

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Україна, Неділя 21 травня 2023 06:02
Яке церковне свято 21 травня: що суворо зпборонено робити та в кого іменини Яке свято 21 травня (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

21 травня православні християни відзначають День пам'яті Іоанна Богослова. У народі цей день також називають днем Івана Довгого.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про Іоанна Богослова

Перекази свідчать, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, а також видавців книг. Цікаво, що заведено молитися Богослову задля порятунку від отруєння. Адже самого Іоанна намагалися отруїти, але на нього це не подіяло.

У народі Богослова назвали Іваном Довгим. Таке прізвисько він отримав через те, що багато працював. Тому й селяни в цей день працювали з ранку до ночі, не покладаючи рук.

Сьогодні також вшановують пам'ять преподобного Арсенія Великого. У народі його називали Арсеній Пшеничник, тому було заведено сіяти сьогодні пшеницю.

Що не можна сьогодні робити

  • Не можна сваритися з рідними людьми, тому що може бути серйозний конфлікт.
  • Не можна прати та прасувати.
  • Не можна займатися ремонтом і генеральним прибиранням.
  • Не відмовляйте сьогодні нікому в допомозі.
  • Не варто різати багато овочів, тому що це може призвести до неврожаю.

Традиції 21 травня

У цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними тих, хто потребує допомоги. Проте не забували й про друзів і родичів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей.

Пиріг з кисломолочним сиром готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце. Вважалося, що своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.

Народні прикмети

  • Вранці небо червоне - буде дощ.
  • Погода ясна сьогодні - грибів не буде.
  • Пішов дощ - до врожаю грибів.
  • Яскравий червоний захід - гарна погода буде кілька днів.
  • Якщо до цього дня розквітала черемха - літо буде дощовим.

Хто відзначає день ангела

21 травня свої іменини святкують Арсеній Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.

До речі, раніше ми розповідали, хто святкуватиме іменини у травні 2023.

Читайте також, коли святкувати Трійцю та інші важливі дати цього року.

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