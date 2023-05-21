Яке церковне свято 21 травня: що суворо зпборонено робити та в кого іменини
21 травня православні християни відзначають День пам'яті Іоанна Богослова. У народі цей день також називають днем Івана Довгого.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети - читайте в матеріалі Styler.
Що відомо про Іоанна Богослова
Перекази свідчать, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, а також видавців книг. Цікаво, що заведено молитися Богослову задля порятунку від отруєння. Адже самого Іоанна намагалися отруїти, але на нього це не подіяло.
У народі Богослова назвали Іваном Довгим. Таке прізвисько він отримав через те, що багато працював. Тому й селяни в цей день працювали з ранку до ночі, не покладаючи рук.
Сьогодні також вшановують пам'ять преподобного Арсенія Великого. У народі його називали Арсеній Пшеничник, тому було заведено сіяти сьогодні пшеницю.
Що не можна сьогодні робити
- Не можна сваритися з рідними людьми, тому що може бути серйозний конфлікт.
- Не можна прати та прасувати.
- Не можна займатися ремонтом і генеральним прибиранням.
- Не відмовляйте сьогодні нікому в допомозі.
- Не варто різати багато овочів, тому що це може призвести до неврожаю.
Традиції 21 травня
У цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними тих, хто потребує допомоги. Проте не забували й про друзів і родичів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей.
Пиріг з кисломолочним сиром готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце. Вважалося, що своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.
Народні прикмети
- Вранці небо червоне - буде дощ.
- Погода ясна сьогодні - грибів не буде.
- Пішов дощ - до врожаю грибів.
- Яскравий червоний захід - гарна погода буде кілька днів.
- Якщо до цього дня розквітала черемха - літо буде дощовим.
Хто відзначає день ангела
21 травня свої іменини святкують Арсеній Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.
До речі, раніше ми розповідали, хто святкуватиме іменини у травні 2023.
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