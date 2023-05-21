Какой церковный праздник 21 мая: что строго запрещено делать и у кого именины
21 мая православные христиане отмечают День памяти Иоанна Богослова. В народе этот день называли днем Ивана Долгого.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Что известно об Иоанне Богослове
Предания свидетельствуют о том, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, а также издателей книг. Интересно, что принято молиться Богослову ради спасения от отравления. Ведь самого Иоанна пытались отравить, но на него это не подействовало.
В народе Богослова назвали Иваном Длинным. Такое прозвище он получил из-за того, что много работал. Потому и крестьяне в этот день работали с утра до ночи, не покладая рук.
Сегодня также чтят память преподобного Арсения Великого. В народе его называли Арсений Пшеничник, поэтому было принято сеять сегодня пшеницу.
Что нельзя сегодня делать
- Нельзя ссориться с родными людьми, потому что может быть серьезный конфликт.
- Нельзя стирать и гладить.
- Нельзя заниматься ремонтом и генеральной уборкой.
- Не отказывайте сегодня никому в помощи.
- Не следует резать много овощей, потому что это может привести к неурожаю.
Традиции 21 мая
В этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся в помощи. Однако не забывали и о друзьях и родственниках. На обед или ужин с выпечкой звали гостей.
Пирог с творогом готовили для больных. Девушки на издании пекли специальные пироги, выставлявшиеся на окошко. Считалось, что своим запахом они должны были привлечь жениха.
Народные приметы
- Утром небо красное - будет дождь.
- Погода ясная сегодня - грибов не будет.
- Пошел дождь - к урожаю грибов.
- Яркая красная закат - хорошая погода будет несколько дней.
- Если к этому дню расцветала черемуха - лето будет дождливым.
Кто отмечает день ангела
21 мая свои именины празднуют Арсений Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.
Кстати, раньше мы рассказывали, кто будет праздновать именины в мае 2023 года.
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