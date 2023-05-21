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Какой церковный праздник 21 мая: что строго запрещено делать и у кого именины

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Украина, Воскресенье 21 мая 2023 06:02
Какой церковный праздник 21 мая: что строго запрещено делать и у кого именины Какой праздник 21 мая (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

21 мая православные христиане отмечают День памяти Иоанна Богослова. В народе этот день называли днем Ивана Долгого.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Что известно об Иоанне Богослове

Предания свидетельствуют о том, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, а также издателей книг. Интересно, что принято молиться Богослову ради спасения от отравления. Ведь самого Иоанна пытались отравить, но на него это не подействовало.

В народе Богослова назвали Иваном Длинным. Такое прозвище он получил из-за того, что много работал. Потому и крестьяне в этот день работали с утра до ночи, не покладая рук.

Сегодня также чтят память преподобного Арсения Великого. В народе его называли Арсений Пшеничник, поэтому было принято сеять сегодня пшеницу.

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя ссориться с родными людьми, потому что может быть серьезный конфликт.
  • Нельзя стирать и гладить.
  • Нельзя заниматься ремонтом и генеральной уборкой.
  • Не отказывайте сегодня никому в помощи.
  • Не следует резать много овощей, потому что это может привести к неурожаю.

Традиции 21 мая

В этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся в помощи. Однако не забывали и о друзьях и родственниках. На обед или ужин с выпечкой звали гостей.

Пирог с творогом готовили для больных. Девушки на издании пекли специальные пироги, выставлявшиеся на окошко. Считалось, что своим запахом они должны были привлечь жениха.

Народные приметы

  • Утром небо красное - будет дождь.
  • Погода ясная сегодня - грибов не будет.
  • Пошел дождь - к урожаю грибов.
  • Яркая красная закат - хорошая погода будет несколько дней.
  • Если к этому дню расцветала черемуха - лето будет дождливым.

Кто отмечает день ангела

21 мая свои именины празднуют Арсений Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.

Кстати, раньше мы рассказывали, кто будет праздновать именины в мае 2023 года.

Читайте также, когда праздновать Троицу и другие важные даты этого года.

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