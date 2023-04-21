Яке церковне свято 21 квітня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з іменинами
21 квітня православна церква поминає святого Іродіона – апостола від сімдесяти. У народному календарі – це день Родіона криголама.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Апостол Іродіон входив до числа 70 посланців, яких Ісус вибрав для поширення звістки про Нього. Він жив у І столітті. Доводився родичем апостолу Павлу і супроводжував його у багатьох мандрівках. Коли християнська релігія поширилася і укорінилася на Балканському півострові, Павло та Петро обрали Іродіона єпископом міста Патри. Він старанно поширював православне віросповідання та привів до Бога багатьох жителів міста та його околиць.
Іродіон з апостолом Павлом загинув мученицькою смертю за імператора Нерона.
Згідно з давньою традицією, вдови чи покинуті дівчата відпускали тугу. На зорі вони приходили до річки. Лівою рукою черпали воду, бризкали нею собі в обличчя і читали спеціальну змову від туги.
Головні прикмети цього дня
- Якщо день сонячний – чекайте гарного літа, якщо похмурий – негоди та поганого літа.
- Сонячний день – літо незабаром настане.
- Сутінки здаються коротшими, ніж зазвичай для цього часу, - до хорошої погоди.
- Місяць червонуватий – до тепла чи грози.
- Ворони, готуючись до сну, сідають дзьобами в різні боки, абияк – до безвітряної теплої погоди вночі.
- На небі видно перисто-кучові хмари - на хорошу погоду, без опадів.
- На Родіона час орати, якщо грім гримить.
Що сьогодні не можна робити
- Якщо день сонячний – чекайте гарного літа, якщо похмурий – негоди та поганого літа.
- Сонячний день – літо незабаром настане.
- Сутінки здаються коротшими, ніж зазвичай для цього часу, - до хорошої погоди.
- Місяць червонуватий – до тепла чи грози.
- Ворони, готуючись до сну, сідають дзьобами в різні боки, абияк – до безвітряної теплої погоди вночі.
- На небі видно перисто-кучові хмари - на хорошу погоду, без опадів.
- На Родіона час орати, якщо грім гримить.
Іменини сьогодні святкують: Марфа, Родіон, Сусанна.
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