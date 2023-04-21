Какой церковный праздник 21 апреля: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с именинами
21 апреля православная церковь поминает святого Иродиона - апостола от семидесяти. В народном календаре - это день Родиона ледолома.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Традиции этого дня
Апостол Иродион входил в число 70 посланников, которых Иисус выбрал для распространения вести о Нем. Он жил в I столетии. Приходился родственником апостолу Павлу и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Петр выбрали Иродиона епископом города Патры. Он усердно распространял православное вероисповедание и привел к Богу многих жителей города и его окрестностей.
Иродион был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.
Главные приметы этого дня
- Если день солнечный – ждите хорошего лета, если пасмурный – ненастья и плохого лета.
- Солнечный день – лето вскоре наступит.
- Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, – к хорошей погоде.
- Луна красноватая – к теплу или грозе.
- Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое–как – к безветренной теплой погоде ночью.
- На небе видны перисто–кучевые облака – к хорошей погоде, без осадков.
- На Родиона пора пахать, если гром гремит.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя в этот день убираться в жилище.
- Нельзя отвлекать домового от разных дел.
- Нельзя в этот день набирать воду из рек и озер для хозяйственных нужд.
- Нельзя покидать жилище, не поклонившись перед этим зиме.
- Нельзя в этот день планировать рыбалку или охоту, пустыми вернетесь
- Нельзя покупать лошадей или коров.
Именины сегодня празднуют: Марфа, Родион, Сусанна.
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