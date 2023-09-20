Яке церковне свято 20 вересня: що заборонено робити, а що – треба

У чому суть свята

У біблійних оповідях йдеться про великі випробування, які витримав римський полководець Плакіда, який після хрещення прийняв ім'я Євстафій. Він був воєначальником під час правління імператорів Тита та Траяна.

Якось під час полювання в лісі до вершника звернувся Спаситель – образ Христа виник між рогами оленя. Після цього Плакіда прийняв Віру, а разом із ним і вся родина. Праведник стійко і смиренно витримав подібні зі старозавітним Іовом випробування, і в 118 році прийняв мученицьку смерть, відмовившись вклонитися язичницьким ідолам.

Разом з ним було вбито і дружину Феопістія з дітьми Агапієм і Феопістом. Всі вони зараховані церквою до святих.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день дме північний вітер - чекай на холод. якщо південний - незабаром потеплішає; якщо західний – прийдуть дощі; а східний вітер обіцяв суху та сонячну погоду

Сьогодні південний вітер також обіцяв багатий урожай озимини наступного року.

Якщо на Астафій Вітряк погода сира і туманна, то весь осінній сезон має бути сприятливим.

Що не можна робити у цей день

Заборонено струшувати воду з вимитих рук.

Не можна дарувати подарунки.

Краще не йти в ліс, адже можна легко заблукати.

Для господарок існувала заборона повертати або передавати іншим у цей день будь-який посуд чи кухонне начиння порожнім - обов'язково треба було хоч що-небудь покласти в нього. Вважалося, що інакше в будинок прийде голод і безгрошів'я.